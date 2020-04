Et ass ganz kloer, datt déi ablécklech Kris en Aschnëtt an d'Staatsfinanze mat sech bréngt, wéi mer nach ni ee kannt hunn a sou kuerzer Zäit

Dat seet de Finanzminister Pierre Gramegna am RTL-Interview.

Wéi déif dësen Aschnëtt ass, kéint een elo nach net genee soen, well nach net gewosst ass wéi laang de Krisenzoustand dauert a wéi mer progressiv rauskommen. Kloer wier, datt de Budget dëst Joer net sou applizéiert wäert ginn wéi e gestëmmt gouf. Den Internationale Wärungsfong géif, dem Pierre Gramegna no, fir Lëtzebuerg vun enger Baisse vum PIB vu 4 bis 5% ausgoen amplaz engem Wuesstem vun 2,3%. Sollt sech dëse Pronostic confirméieren, wier dat dat schlechtste Resultat fir eist Land, fir eng ganz laang Zäit, sou de Pierre Gramegna am RTL-Interview.

© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

De liberale Minister huet en Donneschdeg bis owes spéit mat iwwert den europäeschen Hëllefspak géint d'Corona-Kris verhandelt. Um Enn ass jo e Pak an Héicht vun alles an allem 500 Milliarden Euro rauskomm. Suen, déi engersäits fir Kreditter, Garantien a Kuerzaarbecht virgesinn sinn. Et géif een elo gesinn, datt Solidaritéit an Europa méiglech ass. Dës sanitär Kris wier eng vun enger ganz anerer Zort an do misst Europa och anescht reagéieren, wat gëschter och gelongen ass, sou de Pierre Gramegna.