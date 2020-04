E Freideg huet d'Santé matgedeelt, dass d'Zuel vu Leit, déi zu Lëtzebuerg um Coronavirus gestuerwe sinn, vun 52 op 54 geklommen ass.

Bei den Infektiounen ass et eng Hausse vun 108 positiv geteste Patienten zënter en Donneschdeg. D'Zuel vun den Doudesaffer zu Lëtzebuerg ass ëm 2 Persoune geklommen a läit elo bei 54.

Am Moment leien 244 Persounen, déi infizéiert goufen, am Spidol, dovunner 42 op der Intensivstatioun.

Vun den 3.223 positiv geteste Persoune sinn 2.644 Residenten a 579 Non-Residenten.

Zanter dem Ufank vun der Kris goufe 28.273 Tester gemaach.

D'Altersmediane läit den Ament bei 87 Joer.