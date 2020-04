Am Tableau fënnt een all d'Mesuren, déi bis den 9. Abrëll decidéiert goufen, fir vun der Kris betraffen Entreprisen z'ënnerstëtzten.

Zanter der éischter Versioun vum 25. Mäerz sinn nach 12 nei Mesuren dobäikomm, dorënner déi vun den urgente Bäiträg fir Independantë vu 2.500 Euro oder datt d'CNS integral d'Paie vu kranke Mataarbechter iwwerhëlt.

Mat dësem Tableau kënne sech betraffe Geschäftsleit an Entreprisen en Iwwerbléck verschafen, wat hinne zousteet.

PDF: De kompletten Tableau (de)

De Communiqué vun der Regierung

Mise à jour du tableau synoptique reprenant les mesures du programme Covid-19 de stabilisation de l'économie (10.04.2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie / ministère des Finances

Le tableau synoptique vient d’être actualisé avec l’ensemble des mesures gouvernementales décidées jusqu’au 9 avril 2020 dans le cadre du programme de stabilisation de l’économie visant à soutenir tous les types d’entreprises impactées par la crise du coronavirus Covid-19.

Depuis la présentation de la version initiale le 25 mars 2020, le programme de stabilisation de l’économie s’est enrichi de 12 nouvelles mesures, parmi lesquelles une indemnité d’urgence pour indépendants de 2.500 euros, un soutien financier accordé aux entreprises développant un projet d’investissement ou de R&D aidant à combattre la crise sanitaire, la prise en charge intégrale par la CNS de l’indemnité pécuniaire de maladie des salariés ou encore une modification de l’abattement forfaitaire pour les ménages privés employant du personnel.

Disponible en langues française, anglaise et allemande, le tableau reprend actuellement au total 36 mesures en indiquant aussi le type d’acteur économique visé et en proposant des liens vers des informations plus détaillées. Les mesures s’adressent aux indépendants, aux PME et aux grandes entreprises et permettent de faire face à différentes difficultés rencontrées, telles que le besoin de liquidités, un financement bancaire facilité ou le maintien de l’emploi.

À noter que Guichet.lu publie dans ses pages dédiées au coronavirus de nombreuses informations s’adressant aux indépendants, PME et grandes entreprises dès que des mesures sont prises par le gouvernement, et propose le cas échéant des fiches d’information pour expliquer les démarches y associées. Une rubrique questions-réponses relative au Covid-19 et dédiée aux entreprises est publiée sur le site du ministère de l’Économie.