Um Freideg um 17.05 krut d’Police eng Course-Poursuite gemellt.

Eng Sécherheetspatrull huet an der Montée de la Petrusse een Auto ugetraff, deen als geklaut gemellt gouf. Doropshin huet d’Police d’Verfollgung vum Wonn opgeholl. Deen ass an d’Strooss beim Minigolf an der Stad agebéit an huet beim Abéien ee Vëlosfuerer ugestouss. Deen ass blesséiert ginn. Wéi schwéier, konnt d’Police nach net soen.

De Bäifuerer am Auto konnt direkt festgeholl ginn. De Chauffeur huet nach versicht, zu Fouss ze flüchten. Dat ass deem awer net gelongen.

D’Police gouf op der Plaz vu weidere Patrullen ënnerstëtzt.