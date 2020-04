En Dënschdeg de Moie géint 7 Auer gouf et en Accident op der A6 Richtung Arel, bei där eng Camionnette sech direkt e puer mol iwwerschloen huet.

D'Camionnette ass um Daach leie bliwwen an de Chauffer huet mussen aus dem Gefier geschnidde ginn. D'Autobunn Richtung Belsch huet wärend den Opraumaarbechte musse komplett gespaart ginn. De Chauffer koum RTL-Informatiounen no mat der Ambulanz an d'Spidol.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL

Kuerz virdru gouf et op der anerer Säit vun der Autobunn a Richtung Stad en Tëschefall, bei deem en Auto Feier gefaangen hat. Weider Informatiounen iwwert deen Tëschefall hu mer aktuell keng.