Mat der Ënnerstëtzung vun der Stad Lëtzebuerg wëll de Syvicol eng grouss Commande vun Otemschutzmasken an Optrag ginn.

Ronn 400.000 Stéck sollen an enger éischter Phas bestallt ginn. Dës wieren net fir d'Bierger, mä fir d'Mataarbechter vun den 102 Gemengen, huet de President vum Syvicol, den Emile Eicher, en Dënschdeg no enger Entrevue mat der Stater Buergermeeschtesch betount.

Et géif ee sech selwer organiséieren, fir déi eege Mataarbechter, mä wat Maske fir d'Bierger ugeet, wier et un der Regierung, fir dës ze besuergen. An Zesummenaarbecht kéinten d'Gemengen d'Masken da verdeelen, huet den Emile Eicher nach betount.

Wat eng méiglech Exit-Strategie ugeet, wier et och wichteg, d'Gemenge mat anzebannen. De Syvicol fuerdert, datt, wat d'Schoulen zum Beispill ugeet, d'Gemengen zwou Wochen am Viraus gewuer ginn, wéini dës erëm sollen opgoen, fir fir déi néideg Mesurë kënnen ze suergen. E Mëttwoch ass op en Neits eng Reunioun tëscht dem Syvicol an der Inneministesch Taina Bofferding.