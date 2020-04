D’Fuerderunge vun de Petitionäre gi queesch duerch de Gaart, ma de Covid-19 ass och hei Sujet.

Vun dësem Mëttwoch u sinn um Site vun der Chamber 14 nei Petitiounen online, déi bis de 26. Mee op d’mannst 4.500 Signatairë musse beienee kréien, fir datt et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber ka kommen.

Eng Petitioun freet beispillsweis e flächendeckenden Tubakstopp zu Lëtzebuerg, eng aner fuerdert, den Internationale Weltfraendag als allgemenge Feierdag unzehuelen.

Ma och déi ablécklech Situatioun ronderëm d'Covid-Pandemie ass Theema. Esou fuerdert beispillsweis ee Petitionär eng Corona-Depistage-Campagne oder och nach eng Primm fir all déi Mënschen, déi wärend der sanitärer Kris am Gesondheetssecteur aktiv waren.

Weider Informatioune fannt der um Site vun der Chamber, op CHL.lu. Ënnerschrëften op Pabeier ze sammelen, bléift den Ament nach wéinst dem allgemenge Confinement net erlaabt. D'Signatairë si gebieden, hir Ënnerschrëft online anzereechen.

Hei déi komplett Lëscht

Stop tabac (1510)

Faire du jour international de la femme un jour férié (1511)

Grad sou wéi de Schouldokter soll e Psycholog all zwee Joer an d'Schoule kommen (1516)

Répartition égale des cotisations aux régimes de pension des couples unis par le mariage ou par le partenariat (PACS) (1520)

Allocutions COVID-19 sous-titrées en français (1523)

Création d'un fond de solidarité pour les commerces fermés durant l'état de crise sanitaire du Covid-19 financé par les commerces ouverts (1525)

Suspension du paiement des prêts immobiliers et des prêts personnels suite à l'urgence du Coronavirus (1527)

Campagne massive et continue de dépistage du Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) (1528)

Création d'une carte d'identification officielle pour les personnes travaillant activement dans le soin de personnes vulnérables et malades (1529)

Bénéficier d'une demi-journée de congé afin d'effectuer un don de sang/plasma (1530)

Ecole virtuelle pendant le confinement Covid-19 ( 1531)

Une prime unique pour tout le personnel des hôpitaux, cliniques, maisons médicales et maisons de soins pour leur engagement exceptionnel dans cette période de crise contre le COVID-19 (1535)

Aide financière aux PME et indépendants du Grand-Duché de Luxembourg pendant la Corona crise (Covid 19) (1536)

Démission du comité du direction de la Spuerkees pour manque d'intérêt du bien-être de la population (1501)

Aner 11 Petitioune nees online

Well ufangs Mäerz d'Corona-Kris esou richteg ausgebrach war an den nationale Noutstand ausgeruff gouf, waren eng 11 Petitiounen am Suspens. Dës kënne vun elo un nees wärend 37 Deeg ënnerschriwwe ginn - Ënnerschrëften, déi virdrun an dësem Kader gemaach goufe, bleiwe bestoen.

Hei den Detail: