En Donneschdeg tëscht 8.15 an 8.45 Auer konnt Dir live op Radio Lëtzebuerg eis Är Meenung soen.

Zanter engem Mount steet dat ëffentlecht Liewen zu Lëtzebuerg stëll, huet de Coronavirus eis all am Grëff. Wéi am Ausland, ass d'Regierung och hei am Land am gaangen d'Zäit nom Lockdown ze preparéieren, sollen an den nächste Wochen, wann d'Situatioun et erlaabt, Schrëtt fir Schrëtt, Aktivitéiten erop gefuer ginn.

Wéi gesitt dir déi ablécklech Situatioun?

Wéi stitt der zu Masken, respektiv Handy-Appen, déi d'Beweegunge retracéieren als Begleetmesuren eraus aus dem Confinement?

Wéi wäert, ärer Meenung no, déi wirtschaftlech an déi gesellschaftlech Aktivitéit allgemeng no der akuter sanitärer Kris kënnen ausgesinn?

Mir wëlle gär en Donneschdeg de Moien um Radio live mat Iech diskutéieren. Rufft eis un op den 13 30 a sot eis är Meenung.

D'Emissioun "Dir hutt d'Wuert" fänkt en Donneschdeg de Moie kuerz no 8 Auer un. Dir kënnt eis awer elo scho raschreiwen via den rtl.lu oder d'RTL-Facebook-App.

LINK: De Livestream vum Radio