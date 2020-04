An der Reegel ass mat Harespele réischt géint der Enn vum Summer ze rechnen.

Wéinst dem waarmen Abrëllwieder dëst Joer ass awer elo schonn eng Abberzuel vun de klenge vermeintleche Plogeeschter ënnerwee. Esou ass awer elo de perfekten Ament, esou schounend wéi nëmme méiglech anzegräifen am Fall, wou se sech en Nascht gebaut hunn eventuell op enger Plaz, déi stéiert.

An deem Kader huet Natur&Ëmwelt an engem Schreiwes op verschidden ënnerschiddlech Aspekter ronderëm d'Harespelen opmierksam gemaach.

PDF: Schreiwes vun Natur&Ëmwelt

Esou gëtt beispillsweis gesot, datt d'Zesummeliewe vu Mënsch an Déier a ville Fäll iwwerhaapt kee Probleem duerstellt an en Agrëff doduerch net néideg gëtt. Flott Illustratiounen am PDF gëtt dann och nach weider Detailer iwwer d'Ausgesinn an d'Physiologie vum Déierche selwer, klickt de Lien ënnendrënner.

PDF: Alles ronderëm d'Harespel

Sinn Iech déi kleng Plogeeschter awer net esou geheier oder hutt Dir soss eng Fro ronderëm d'Harespelen? Da surft laanscht op NaturAnEmwelt.lu, rufft un um 621 96 94 44 oder schreift e Mail op berodung@naturemwelt.lu.