E Mëttwoch am Nomëtteg informéiert de Premier iwwert d'Aarbechten am Regierungsrot. Och d'Gesondheetsministesch ass bei der Pressekonferenz dobäi.

An enger éischter Invitatioun war d'Pressekonferenz fir 16 Auer ugesat. D'Regierung huet dee Rendez-vous awer kuerz drop eng Stonn no hannen op 17 Auer geréckelt.

RTL-Artikel: RTL-Informatiounen: Exit-Strategie kritt um Mëttwoch den Accord am Regierungsrot

RTL iwwerdréit d'Pressekonferenz op der Télé, um Radio an am Livestream op RTL.lu.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.