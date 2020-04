Fir d'Ustiechungsgefor ze limitéieren, sinn d'Besuchszäiten an de Spideeler a Fleegeheemer zanter Woche streng verbueden

Ausname gëlle mëttlerweil bei Leit, déi um Stierwe leien.

Ma wann den Telefon vum Spidol ze spéit kënnt, bleift dacks just nach Onverständnis, datt een déi lescht Stonnen an Deeg net konnt mam Verstuerwene verbréngen.

Am Fall Sarah Hilckmann war et d'Groussmamm. Enn 2019 gouf si mat ALS diagnostizéiert. Eng Erkrankung, déi de motoreschen Nervesystem degeneréiert. Virun Ouschtere gouf si an d'Spidol ageliwwert, wou se och kuerz drop gestuerwen ass. Eng Visitt gouf et net. Eng lescht traureg Erënnerung bleift.

„Wou meng Bom dunn an der Ambulanz war, huet si och sëlwer gesot, si kéim net méi erëm. An ech mengen, dat war dat ellenst Gefill.“

Wann den Abschid verweigert gëtt, huet dat en Impakt fir all déi concernéiert Parteien. Virun allem awer déi, déi am Stierwe leien.

De Bernard Thill, Dokter op der Palliativ-Statioun zu Esch:

„Wann s de dann haut am Spidol muss stierwen, ganz eleng, an d'Famill däerf net eran. Dann ass dat en Trauma fir deenejéinegen, deen do stierft. Dee fillt sech komplett am Stach gelooss a kritt keng Hëllef. Et feelt einfach dat Stéck Léift, dat do an deene Phasen extreemst wichteg ass an och de kierperleche Kontakt.“

De Kontakt, deen nach bleift, ass duerch Plastik-Händchen. Och keng einfach Situatioun fir d'Personal am Spidol.

Eleng stierwen ass onmënschlech, heescht et och an engem oppene Bréif vun der Patiente-Vertriedung an Omega 90. Hei géif och Trauer-Aarbecht, vun deenen déi zeréckbleiwen, schwéier drënner leiden.

Den Andreas Hück, Psycholog bei OMEGA 90:

„Et dauert vill, vill méi laang. Déi Gefiller, déi do sinn, ginn dann och heiansdo vill méi déif. Mir nennen dat e prolongéierte Prozess. Dat heescht awer net, datt et hoffnungslos ass. Et brauch ee just méi Gedold.“

Et wier een elo an enger Situatioun, wou een d'Mesurë kéint upassen a Relatioune mat der Famill zouloossen, heescht et vun OMEGA 90.

E Fortschrëtt gouf et dës Woch awer schonns. Vun e Mëttwoch sinn d'Zeremonië beim Crematoire zu Hamm nees erlaabt. Dat fir de leschten Äddi.