Dat sot den Direkter vum Luxembourg Center for Systems Biomedicine, de Rudi Balling, an engem RTL-Interview.

"Mir gesinn den Ament, wéi komplex eis Gesellschaft ass a mierken, datt, wann een un enger Schrauf dréint, vill anerer mat dréinen.", sou den däitsche Genetiker.

Hie warnt virun italieneschen Zoustänn, ass awer anengems optimistesch.

De Rudi Balling, Direkter vum LCSB / Rep. Dany Rasqué

Wann een dëser Deeg d'Zuele kuckt, esou de Rudi Balling, da wier et eng éischte Kéier, datt een e Grond hätt, optimistesch ze sinn. De Peak ass senger Meenung no areecht. Méi niddreg Infektiounszuelen an och d'Mortalitéit vum Coronavirus misst geschwënn op engem Plateau ukomm sinn.

"Dat huet dach nach ganz gutt geklappt. Datt mer dës Aschränkungen, de Social Distancing gemaach hunn ... ech géif soen, wann ech mer d'Zuelen ukucken, datt et grad nach a leschter Minutt war, datt et nach zur Zäit war an datt d'Moossnamen och gegraff hunn. Ech mengen am Groussen a Ganzen huet d'Lëtzebuerger Populatioun sech ganz verstänneg verhalen."

De Gesondheetssystem, virun allem an de Klinicken, hätt bis elo de Stresstest gepackt, esou den Direkter vum LCSB, dem Luxembourg Center for Systems Biomedecine vun der Uni Lëtzebuerg.

Fir hien ass kloer, datt een esou e Lockdown natierlech net iwwert e Joer bäibehale kann, bis e Vaccin do ass. Wann een allerdéngs decidéiert hätt, déi verschidde Moossname vun engem Dag op deen aneren all zesummen zeréckzezéien (amplaz an Etappen wéi dat jo elo geschitt), da wieren d'Zuelen spéitstens a 14 Deeg explodéiert a mir hätten italienesch Verhältnisser kritt.

De Virus ass nach do!

"Mir kënnen net einfach d'Dieren opmaachen a soen, et wier nach eng Kéier gutt gaangen. Dat hänkt domadder zesummen, datt de Virus jo nach do ass. Deen ass jo net fort! Et dauert nach eng Zäit. Mir hunn nach keng Immunitéit dogéint. Nach kee Vaccin, nach keng viral Mëttel. Mir kënnen eigentlech just probéieren, déi séier an exponentiell Entwécklung ëmmer op engem verstännegen Niveau ze halen.", erkläert de Rudi Balling.

Weider konsequent testen an den Tracing maachen; kucken, mat wiem d'Leit, déi sech mam Coronavirus ustiechen, a Kontakt waren, si fir de Rudi Balling weider den A an den O.