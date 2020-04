En Donneschdeg am Nomëtteg koum et zu engem uergen Accident um CR101 tëscht Garnech an Héiweng.

Hei huet ee Motocyclist aus bis elo nach net gekläerte Grënn d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer, huet sech iwwerschloen an ass widder d'Leitplanke geschleidert ginn. De Motocyclist ass a Liewensgefor a gouf op der Plaz schonns direkt behandelt, ier en an d'Spidol bruecht ginn ass. De Parquet huet de Miess- an Erkennungsdéngscht op d'Plaz geschéckt. D'Streck ass aktuell gespaart.