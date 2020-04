Um Freideg de Moie kuerz no 1 Auer ass an der route de Thionville zu Alzeng en Automobilist mat sengem Gefier an e Luuchtepotto gerannt.

Eng Persoun gouf dobäi blesséiert. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Hesper an d'Ambulanz aus der Stad.