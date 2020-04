Dat deelt d'saarlännesch Staatskanzlei an engem Schreiwes mat. Wéini genau dat geschitt, ass awer nach net gewosst.

Wéi d'Staatskanzlei aus dem Saarland offiziell matdeelt, hätt sech de Ministerpresident Tobias Hans perséinlech derfir agesat, datt weider Grenziwwergäng zu den Nopeschlänner Lëtzebuerg a Frankräich opgemaach ginn. Dat gëllt fir Réimech mat Lëtzebuerg an d'Frëndschaftsbréck mam Hexagone.

Grad Leit déi all Dag iwwert d'Grenz schaffe fueren, dierfte keng Steng an de Wee geluecht kréien. D'Zesummenaarbecht an der Grenzregioun iwwert d'Grenz eraus wier och oder grad wéinst der Corona-Pandemie besonnesch wichteg.

Grenzkontrollen, sou et heescht et weider vu Saarbrécken, wieren zwar eng grouss Behënnerung. Si wieren awer nach ëmmer sënnvoll well et besonnesch am franséische Grenzgebitt nach ëmmer vill Leit gëtt, déi op der Grenz ëmgedréit géife ginn.

Offiziellt Schreiwes



Weitere Grenzübergänge werden geöffnet Ministerpräsident Tobias Hans hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass im Saarland weitere Grenzübergänge zu den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg geöffnet werden. Dabei handelt es sich um die Grenzübergänge in Remich und in Kleinblittersdorf. Ebenfalls soll die Freundschaftsbrücke geöffnet werden.

„Die Zusammenarbeit in der Grenzregion über die Grenze hinweg ist trotz oder sogar wegen der Corona-Pandemie besonders wichtig. Gerade den Menschen, die tagtäglich zur Arbeit über die Grenzen pendeln, dürfen wir nicht zu große Steine in den Weg legen. Es ist nicht in unserem Sinne, wenn sie kilometerlange Umwege in Kauf nehmen müssen. Das gilt für die luxemburgischen Pendler genauso wie für die französischen. Aus diesem Grund habe ich mich dafür stark gemacht, den freien Verkehr für diese Pendlerinnen und Pendler weiter zu erleichtern.

Die Grenzkontrollen als solche sind zwar eine große Behinderung, aber sie sind nach wie vor sinnvoll, da es insbesondere an der französischen Grenze zum Teil trotz strenger Ausgangssperre in Frankreich Zurückweisungen im dreistelligen Bereich gibt. Ich möchte aber ganz deutlich machen: Wir alle sehnen uns den Tag herbei, an dem diese Kontrollen nicht mehr notwendig sind und die geografischen Grenzen wieder unsichtbar werden“, sagt Ministerpräsident Tobias Hans.