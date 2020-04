No der AMMD, huet sech elo och d'Patientevertriedung an engem oppene Bréif un d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert adresséiert.

Wéi et heescht, géife sech ëmmer méi Leit un d'Patientevertriedung adresséieren, well se hir Léifst net méi kënnen an d'Spidol respektiv d'Alters- a Fleegeheem besiche goen. Fir vill Leit wier e Besuch awer immens wichteg.

Ënnerstëtzung a schwierege Momenter feelt



Eeler Leit géifen net verstoen, firwat kee méi bei se kënnt an et bestéing de Risiko, datt dement Persoun hir Famill duerno méi kennt. De President René Pizzaferri plädéiert och derfir, datt et an de Maternitéen nees erlaabt gëtt, datt Frae bei der Gebuert nees kënne begleet ginn.

Virun allem géifen et den Ament awer ganz haart Situatioune ginn, wann e Patient an e Bewunner aus engem Altersheem um Stierwe leien an d'Famill net kann Äddi soe goen. Hei misst op d'mannst de Partner oder d'Kanner d'Recht kréien, hirem léiwe Mënsch an dëser schwéierer Stonn bäizestoen.

Ongereimtheete bei Prise en charge vun Net-Covid-19-Patienten

D'Patientevertriedung freet sech awer och, firwat déi aner Patienten, déi kee Covid-19 hunn, den Ament net en charge geholl ginn, wou dach den Aussoe vun den Dokteren no, däitlech manner Leit den Ament an d'Urgencë kommen. Ënnersichunge wéi Scanner oder Rendez-vouse bei Spezialiste wieren ofgesot, Operatioune verluecht a medezinesch Traitementer ausgesat ginn, woubäi dat zu anere Probleemer féiere kéint. Déi betraffe Leit géife just gesot kréien, si géifen en neie Rendez-vous kréien, wann alles nees normal ass. Wat si bis dohinner maache sollen, géif keen hinne soen.

Et hätt een dann och vill Réckmeldunge vu Leit, déi Angscht hätten an d'Spidol ze goen. Un d'Gesondheetsministesch ass et dowéinst den Appell vun der Patientevertriedung, datt se bei den zoustännegen Instanzen intervenéiert, fir ze garantéieren, datt och a Corona-Zäiten d'Besuchsrecht, d'Begleedung vu Leit, déi um Stierwe leien an d'Versuergung vun alle Patiente garantéiert ass.

Oppene Bréif un d'Gesondheetsministesch Paulette Leenert vun der Patientevertriedung

PDF: Oppene Bréif un d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert