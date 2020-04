En Dënschdeg de Moien um 8.10 Auer sti sech den Aarbechtsminister an den Direkter vun der Handwierkerfederatioun géigeniwwer.

D’Aidë fir d’Fräiberuffler soll ugepasst ginn, dat hat de Wirtschaftsminister Franz Fayot hei op RTL erkläert. Sai Kolleeg de Vizepremier Dan Kersch hat d’Fro opgehäit, ob räich Fräiberuffler sollen d’selwecht gehollef kréien, wéi aner Fräiberuffler. Eng op de Bak fir d’Independanten, déi all e Risiko huelen an all Steiere bezuelen, soen d’Handels- an Handwierkerfederatiounen.

An engem Face-à-Face en Dënschdeg mam Aarbechtsminister a Vizepremier, Dan Kersch, a mam Direkter vun der Handwierkerfederatioun, Michel Reckinger, kläre mer déi kniwweleg Fro. De Face-à-Face ass um 8.10 Auer hei op RTL Radio Lëtzebuerg.

