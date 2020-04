À partir du lundi 20 avril 2020, les parcs de recyclage, ainsi que les points de collecte de déchets de verdure seront de nouveau opérationnels. Il en est de même pour les collectes mobiles et les collectes porte-à-porte du centre de service de la SuperDrecksKëscht. La distanciation sociale (en anglais: social distancing) au sein des parcs de recyclage est obligatoire, il y a donc lieu de respecter une distance physique de deux mètres entre chaque personne. L'entrée des visiteurs est régulée, ce qui permettra de limiter le nombre de personnes pouvant accéder en même temps. La distanciation sociale s’applique également à la zone devant l’entrée des parcs de recyclage et le même raisonnement vaut autant pour les points de collecte de déchets de verdure. À l’intérieur des parcs de recyclage, tout un chacun est appelé à respecter les gestes sanitaires de barrière, ainsi que les règles de distance interpersonnelle. Il convient bien entendu d'adopter un comportement bienveillant et respectueux envers les autres visiteurs et de suivre les consignes des membres du personnel. En bref, pour tout passage dans les parcs de recyclage, les gestes barrière à adopter par chacun sont donc: appliquer les principes de «social distancing»: respecter une distance physique d’au moins 2 mètres; si une telle distance ne peut pas être respectée, le port d’un masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir efficacement le nez et la bouche est obligatoire;

se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, respectivement se désinfecter les mains, surtout avant la prise de service et à la fin du service;

tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir;

saluer sans se serrer la main;

utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle de préférence à couvercle ouvrable avec le pied;

ne pas partager de matériel ou d’équipements (tablette, crayons, appareils de communication, etc.).

utiliser régulièrement une solution hydro-alcoolique. Les déplacements au parc de recyclage et aux points de collecte des déchets de verdure sont à limiter au strict minimum. Ainsi, la population est toujours appelée à limiter sa production de déchets et à ne pas produire des déchets autres que ceux résultant de leur vie quotidienne normale. Il est rappelé que l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits et susceptibles de sanctions pénales. Ceci vaut également pour le dépôt de déchets à côté ou dans les alentours des conteneurs de collecte publique.