Résultats des élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics



Communiqué par: ministère de la Fonction publique



Les élections de la Chambre des fonctionnaires et employés publics (CHFEP) ont eu lieu courant du mois de mars 2020. Tous les 5 ans, les ressortissants de la CHFEP sont appelés à élire les 27 représentants et leurs suppléants. Pour rappel, le vote s'effectue par correspondance à l'aide d'un bulletin anonyme. Chaque électeur élit ses représentants dans la catégorie professionnelle dont il relève et sur base des listes présentées par les différentes organisations syndicales. Les membres des catégories B, C et F ont été proclamés élus étant donné que pour chacune de ces catégories une seule liste de candidats a été présentée. Résultats Catégorie A qui comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de la carrière supérieure de l'Enseignement à l'exception des différentes catégories d'instituteurs regroupés dans la catégorie D Sont élus sur la liste 5 - FEDUSE- Enseignement/CGFP : Membres effectifs :

GUIRSCH épouse HEYART Mona



KOHNEN Gilles

Membres suppléants :

SCHOLTES Raoul



BINNA Lynn Catégorie A1 qui comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la carrière supérieure qui ne sont pas issus de l’Enseignement Sont élus sur la liste 5 - FEDUSE/CGFP - Administration : Membre effectif : BASTIEN Nicolas

Membre suppléant : SINNER Michel Catégorie B qui comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics appartenant à la carrière moyenne Sont élus sur la liste 5 - CGFP – Association Générale des Cadres (AGC) : Membres effectifs :

WOLFF Romain



DENNEWALD Georges



FABER Christian



KEIPES Steve



THILL Irène

Membres suppléants :

VIANA Edouard



BUCARI Gérard



LUCIANI Lynn



PAULY Stéphanie



ZIMMER Laurent Catégorie C qui comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics appartenant à la carrière inférieure Sont élus sur la liste 5 - CGFP –Confédération Générale de la Fonction Publique : Membres effectifs :

GOERGEN Gilbert



JUCHEM Raymond



JUNGERS Bob



PEIFFER Gloria



RICHARD Marco



RICQUIER Pascal



SCHLECK Christian



DA SILVA CRUZ Daniel



WOHL Pascal

Membres suppléants :

BECKER Laurent



BETZ Jean Jacques



SCHUMACHER Claude



BRICKLER Steve



COSTA Michel



WEISHAUPT Joël



LOMMER Patrick



PISTRINO Serge



WEBER épouse SCHMIT Arlette Catégorie D qui comprend les différentes catégories d’instituteurs et les fonctionnaires de la carrière moyenne de l’Enseignement Sont élus sur la liste 3 - SEW-OGBL : Membre effectif : ARENDT Patrick

Membre suppléant : WATGEN Nora Sont élus sur la liste 5 - SNE-CGFP : Membre effectif : REMAKEL Patrick

Membre suppléant : GLESENER Gilles Catégorie E qui comprend les fonctionnaires et employés communaux Sont élus sur la liste 3 - OGBL/FNCTTFEL–LANDESVERBAND : Membre effectif : BONIFAS Alain

Membre suppléant : STOFFEL Charles Sont élus sur la liste 7 - FGFC – Gewerkschaft vum Gemengepersonal : Membres effectifs :

THOMÉ Marco



MICHELS Jean Marie



KODERS Marie-Claude



KERTZ Jean-Paul

Membres suppléants :

SCHOLZEN Isabelle



KETTEL Lynn



REUTER Claude



GLESENER Frank Catégorie F qui comprend les ministres du culte catholique Sont élus sur la liste 5 - CGFP - MINISTRES DU CULTE : Membre effectif : BACHE Claude

Membre suppléant : ESTGEN Paul Catégorie G qui comprend les employés de l’État et des établissements publics, les chargés de cours de l’enseignement fondamental, secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire occupés de façon prépondérante par l’État, les volontaires de l’Armée ainsi que les volontaires de Police Sont élus sur la liste 5 - CGFP - employés de l’Etat et agents de la BCEE : Membres effectifs :

JAFFKE Carmen



MARQUES Marilène

Membres suppléants :

HEILIGER Stéphane dit Steve



