Domadder erméiglecht een dem Staat, fir bis zu 3 Milliarden Euro léinen ze goen, fir d'Wirtschaft z'ënnerstëtzen.

De Projet de loi 7545, deen e Mëttwoch schonn an der zoustänneger Kommissioun analyséiert gouf, gouf e Samschdeg de Moie mat 58 Jo-Stëmmen an 2 Enthalungen ugeholl. Dëse gesäit fir, datt wärend der COVID-19-Kris de Staat d'Méiglechkeet huet, bis zu 3 Milliarden Euro ze léinen, fir déi lokal Wirtschaft ze ënnerstëtzen.

Virun allem d'Entreprisen, déi den Ament duerch d'Kris a Schwieregkeete sinn, kënnen esou vu staatleche Garantië profitéieren. Entreprisen awer, déi scho virun der Corona-Kris a Schwieregkeete waren, kënnen net vun dësen Hëllefe profitéieren. Well d'Sue jo och zum Deel vun de Banke kommen, brauchen déi och Garantien, datt een se zeréckbezuele kann, esou de Rapporteur vum Projet André Bauler.

85% kommen hei vum Staat, 15% vun de Banken. 8 Banken hätten hir Ënnerstëtzung bis ewell bestätegt. Dorënner och 2 Banken aus China.

Lëtzebuerg ass ee vun den éischte Länner an Europa, dat mat engem Stabilitéitspak reagéiert, esou de Wirtschaftsminister an der Chamber. Insgesamt sinn 36 Mesuren an dësem Pak dran.