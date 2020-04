Esou soll besser kënnen analyséiert ginn, wat schonn disponibel ass a wat gebraucht gëtt.

De Wirtschaftsministère huet e Samschdeg eng nei Plattform lancéiert, fir d'Demande an d'Offer vum Material fir den individuelle Schutz virum Coronavirus besser kënnen ze geréieren.

Ënnert www.EPI-Covid19.lu fënnt een all d'Informatiounen zu den ënnerschiddlechen Typpe vu Masken, selwergemaachte Mondschutz, Visièren oder och Desinfektiounsmëttele regroupéiert.

Esou soll besser kënne gekuckt ginn, wat schonn disponibel ass a wat gebraucht gëtt.

Hei de Communiqué vum Wirtschaftsministère

Afin de mettre en relation l'offre et la demande en matière d'équipements de protection individuelle produits et fournis par des entreprises luxembourgeoises, la plateforme www.EPI-COVID19.lu a été lancée par l'agence nationale de promotion de l'innovation, Luxinnovation, en collaboration avec l'équipe wedo.lu de la Fédération des artisans. Cette plateforme, qui fonctionne comme un répertoire évolutif, avec un accès sécurisé pour les utilisateurs, vise à rassembler toutes les informations relatives à la production et la fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) suivants:

Masques chirurgicaux et de type FFP2

Masques de protection non certifiés

Visières

Écrans de protection en plastique

Tabliers

Désinfectants

Cela concerne aussi bien les matières premières que les produits finis, semi-finis ou encore les compétences et les services. Dans une section «Offres», les professionnels indépendants, artisans, PME, grandes entreprises et instituts de recherche pourront soumettre et afficher leurs offres. Dans la section «Demandes», les communes, associations, administrations et institutions publiques luxembourgeoises, ainsi que les entreprises et les professionnels demandeurs pourront afficher leurs besoins spécifiques en matière d'équipements de protection individuelle. Les entreprises productrices d'équipements de protection pourront également lancer des «appels à propositions» afin de faire connaître aux clients potentiels tous les paramètres de leur capacité de production. La mise en correspondance entre l'offre et la demande sera gérée directement entre partenaires qui chercheront une entente commune en dehors de la plateforme.

La plateforme EPI-COVID19.lu est réalisée par Luxinnovation sous l'égide du gouvernement dans le cadre de la crise Covid-19, avec le soutien de la Fédération des artisans, de la Fedil, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Confédération luxembourgeoise du commerce.