E Samschdeg de Moie géint 11 Auer gouf et zu Dippech an der Route de Luxembourg eng Kollisioun tëscht engem Moto an engem Auto.

Eng Persoun gouf beim Accident verwonnt. De Rettungshelikopter war op der Plaz. Weider waren och d'Ambulanz vu Mamer an de CIS Dippech sou wéi d'Police do, fir ze hëllefen.