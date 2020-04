Den OGBL ass net géint eng Primm vun de Leit aus dem Gesondheets-, Fleege- a Sozialwiesen, allerdéngs dierft een et net dobäi beloossen.

D’Aarbechtskonditioune misste verbessert ginn, esou de Pitt Bach, Zentralsekretär vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiese vum OGBL op enger Pressekonferenz.

Hei déi komplett Pressekonferenz vum OGBL:

Et géif ee grad an dësen Zäite gesinn, datt et um Terrain ee Personalmanktem gëtt, dat heescht datt ee scho virdrunner op der Felg gedréint huet, an elo d’Situatioun mat der Corona-Kris sech zougespëtzt huet. Firwat soss misst ee pensionéiert Leit, déi emol an de Gesondheetsberuffer geschafft hunn, a Studente mobiliséieren? Den OGBL wëll dann och, datt d’Dotatiounen iwwerschafft ginn: am Spidolswiese musse Standard-Dotatiounen agefouert ginn, an der Assurance-Dependance mussen se iwwerschafft a nei berechent ginn. Déi Dotatioune misste sech un de Facteuren d’Zuel u Better an d’Qualifikatiounen orientéieren.

Och d’Ausbildung vun de Leit misst internationale Standarden ugepasst ginn, zum Beispill ee Bachelor a Master fir déi Infirmieren an och déi déi spezialiséiert sinn, agefouert ginn. Och déi aner Beruffer misste revaloriséiert ginn, den Accès op d’Ausbildung vereinfacht a méi attraktiv gemaach ginn.

Den OGBL schwätzt sech och fir een eenheetleche Kollektivvertrag fir de gesamte Fleege-, Gesondheets- a Sozialsecteur aus. Fir jidder’een missten déi nämmlecht Konditioune gëllen, déi sech un den ieweschte Modalitéiten orientéieren, egal ob eng Persoun an der Klinik oder am Altersheem schafft.

D’Primm soll iwwregens net just fir déi Leit sinn déi am direkte Kontakt mat de Patiente stinn, mee och fir dat administratiivt Personal oder Botzpersonal. Leit, op déi et de Moment ukënnt, fir duerch dës Kris ze kommen, esou den OGBL.