Wéi all Joer, zéien am Fréijoer nees d'Schof vun der Schéiferei Weber duerch d'Land, fir d'Gréngflächen ze botzen. Vun e Méindeg un, ass dat nees de Fall.

Am Laf vum Joer fënnt een de Schéifer Florian Weber a seng Schof op 72 Sitten uechtert d'Land, dobäi kommen nach 52 Gréngflächen am ëffentleche Beräich. Sämtlech Sitte sinn Naturschutzzonen a Biotopen, déi duerch d'Schof gebotzt ginn an esou fir Biodiversitéit suergen.

Eng 300 Schof zéien duerch de Süden an Oste vum Land, deen zweete grousse Schofstrupp bleift a Éislek am "Bourengrond" an der Géigend vu Buerschent.

De Florian Weber a seng Fra Myriam Zimmer goufen d'lescht Joer am Februar fir hiren Engagement am Beräich vum Natur- an Ëmweltschutz ausgezeechent.