Dat den 11. Mee d'Schüler nees sollen an d'Schoul goen, fënnt och den RNP ze fréi. Dës Decisioun misst op wëssenschaftlech a Sécherheets-Fakte baséieren.

Vum 4. Mee u sollen d'Schoule jo nees progressiv hir Dieren opmaachen. Eng ganz Rëtsch Stëmmen a Meenungen hu mer ewell dozou héieren, vun der Nationaler Elteren-Representatioun ass et d'kloer Positioun, datt d'Kanner aus dem 1. Cycle vum Fondamental net méi obligatoresch misste bis zur Summervakanz an d'Schoul goen.

Wëll d'Reegele vun den Distanzen oder dem Droe vu Masken net gutt kéinten agehale ginn, misst et d'Responsabilitéit vun den Eltere sinn, fir d'Kanner, déi nach keng 6 Joer hunn, ze decidéieren, ob si an d'Schoul geschéckt ginn oder net.

D'Elterevertriedung ass dann och der Meenung, datt fir den Cycle 1 grad wéi d'Kompetenzzentre sollen d'Schoulcoursë bis zur Summervakanz fakultativ sinn.

E weideren Nee vun der Elteren-Vertriedung ass et zum Splitting vun de Klassen, wëll dëst souwuel fir d'Kanner, wéi fir d'Elteren an d'Enseignanten nëmmen schwiereg ze geréieren wier. D'Géigepropositioun vun den Elteren ass, fir d'Coursen an der Grondschoul, mä och an de Lycéeën tëscht 8 an 13 Auer goen ze loossen. Esou kéint och d'Mëttegiessen a Kantinnen oder via Lunch-box iwwerspronge ginn.

Iwwerhaapt ass et fir d'Elterevertriedung kloer, datt de Kalenner vum Opmaachen vun de Schoulen nëmmen duerch wëssenschaftlech Erkenntnesser sollt guidéiert ginn an net duerch ekonomesch oder politesch Consideratiounen.

D'national Elterevertriedung mat hirer Dosen Membere gouf eréischt am Februar gewielt. President ass den Alain Massen.