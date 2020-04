Dat huet de Justizministère matgedeelt, nodeems d’Ministesch Sam Tanson sech mat den eenzelnen Acteuren aus dem Justizwiesen beroden huet.

Natierlech gëtt et e Fonctionnement ënnert de virgeschriwwene sanitäre Reegelen.

D’Justizministesch hätt sech iwwerdeems och mat de Bâtonniere vun de Barreauen aus der Stad a vun Dikrech ausgetosch, woubäi déi finanziell prekär Situatioun vu verschiddenen Affekoten diskutéiert gouf, well d’Geriichter just am Service réduit den Ament funktionéieren.

D’Ministesch huet dobäi kloergemaach, dass d’Regierung de Wëllen hätt, hei Ënnerstëtzungs-Modalitéiten ze fannen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Sam Tanson a discuté la stratégie de sortie avec les acteurs du domaine de la Justice afin d'assurer la levée des mesures de confinement et un retour progressif vers un fonctionnement normal des juridictions (21.04.2020)

Communiqué par: ministère de la Justice

La ministre de la Justice a échangé avec le procureur général d'État, les présidents de la Cour supérieure de justice, de la Cour administrative, du tribunal administratif, des tribunaux d'arrondissements ainsi qu'avec les juges de paix directeurs pour discuter d'une stratégie de reprise des activités du parquet et des juridictions suite à l'annonce d'une levée progressive des mesures de confinement.

À cette occasion, Sam Tanson a tenu à remercier l'ensemble des acteurs pour leur bonne collaboration notamment dans l'élaboration des textes permettant aux autorités judiciaires de continuer à travailler en service réduit et garantissant ainsi l'accès du citoyen à la justice pendant la durée de l'état de crise.

Les juridictions s'organisent désormais afin de retourner vers un fonctionnement normalisé au courant du mois de mai, ceci dans le respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

La sortie de crise fut également abordée lors d'un échange avec les bâtonniers des barreaux de Luxembourg et de Diekirch. La ministre de la Justice s'est également enquise de la situation des avocats, dont certains se retrouvent dans une situation financière précaire due au fonctionnement réduit des tribunaux. Sam Tanson a réaffirmé la volonté du gouvernement de trouver des modalités de soutien pour ces avocats et restera en contact étroit avec les barreaux afin d'évaluer la situation sur le terrain.