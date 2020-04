E Méindeg hunn d'Recyclingszenteren am Land nees hir Dieren opgemaach. E Méindeg an och en Dënschdeg war dann och direkt e groussen Undrang.

Bis zu annerhallwer Stonn huet ee misse waarde fir eran, esou vill Leit wollten en Dënschdeg zum Beispill zu Schëffleng an de Recyclingszenter. Och um Fridhaff gouf et eng ganz laang Schlaang virun der Entrée. De Raoul Roos war dofir den Dënschdeg de Mëtteg fir eis op Schëffleng kucken an huet mat engem Responsabale geschwat, wéi d'Situatioun ass.