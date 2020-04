Op enger Wiss am Raum Dikrech goufen en Dënschdeg 4 Schof opfonnt, 2 dovun dout an 2 schwéier blesséiert.

Well de Verdacht séier op e Wollef gefall war, gouf d'Naturverwaltung op d'Plaz geruff, déi dee Verdacht awer opgrond vun de Bëssspueren an och un aneren Indizie séier konnte widderleeën.

Een oder méi Hënn sollen derfir responsabel sinn, schreift d'Naturverwaltung an engem Communiqué.

4 Schafe von Hunden gerissen (21.04.2020)

Am heutigen Dienstag, wurde die Naturverwaltung von einem Landwirt kontaktiert der im Raum Diekirch auf einer Weide zwei seiner Schafe tot und zwei weitere schwer verletzt aufgefunden hatte; eines davon musste später eingeschläfert werden. Der Verdacht fiel auf den Wolf. Experten der Naturverwaltung, die sich umgehend vor Ort begaben, konnten jedoch auf Grund der Bissverletzungen und anderen Indizien feststellen, dass der Wolf als Täter ausschied, sondern dass der Angriff auf Haushunde zurückzuführen war. Jedes Jahr fallen in Luxemburg zahlreiche Schafe Haushunden zum Opfer; in vielen Fällen wird der Besitzer der Hunde nicht ermittelt, so dass die Schafszüchter nicht für den Verlust entschädigt werden.