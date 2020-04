Bei der Visitt an der Logistik-Cellule vum Krisenzenter war och de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert mat dobäi.

De Staatschef huet sech do d’Organisatioun an de Fonctionnement vun där Cellule erkläre gelooss, déi jo zoustänneg ass, dass et um nationale Plang net zu engem Enkpass an de Stocke kënnt, vu Materialien, déi elo dringend gebraucht ginn. Sief et Schutzmasken, Medikamenter oder anert medezinescht Material.

PDF: Schreiwes vun der Cour grand-ducale