Tëschent Lëtzebuerg an Däitschland sinn nach ëmmer 9 Grenziwwergäng komplett zou an op villen anere gëtt nach ëmmer kontrolléiert.

Dat huet den Ausseminister Jean Asselborn en Dënschdeg op en Neits kritiséiert, wéi en iwwer Videokonferenz mat sengen Homologen aus den däitschsproochege Länner diskutéiert huet, aus Däitschland, Éisträich, der Schwäiz a Liechtenstein.

Hien huet vis-à-vis vum Heiko Maas, dem däitschen Ausseminister, nach emol betount, datt de Virus sech vu Mënsch zu Mënsch an net vu Land zu Land iwwerdréit. Zoue Grenze géifen dofir och weiderhi kee Sënn maachen. "Ech hunn him och gesot, datt 25 Joer nodeem d'Schengener Ofkommes a Kraaft ass, datt et net grad e schéint an e gutt Bild ass, dass genee op där Bréck zu Schengen dann do däitsch Polizei steet. Ech hunn him och gesot, datt et net dierf all ze laang daueren dat do, soss riskéieren d'Leit, de Sënn vun Europa an de Sënn vu Schengen ze verléieren. Net méi drun ze gleewen an dat wier schued.", esou den Ausseminister.

De Jean Asselborn huet en Dënschdeg och vis-à-vis vu sengen Homologen aus den däitschsproochege Länner insistéiert, datt d'Lëtzebuerger Studente kënnen zeréck op hir Universitéite fueren, ouni datt se d'Liewe schwéier gemaach kréien.

"Ganz vill Studente sinn zeréckkomm, well d'Universitéite jo och zou waren. An Däitschland an Éisträich an an der Schwäiz, déi Länner, déi also mat um Dësch souzen. Ech hunn den däitschen Ausseminister gebieden, de Message op Berlin ze ginn, dass wann d'Studenten elo zeréckginn an Däitschland, mä awer och an Éisträich oder d'Schwäiz, datt se net op der Grenz ugehale ginn. Dass, wa se hire Studentenauswäis weisen a beweisen, dass se op enger Uni sinn an deenen dräi Länner, dass se dann och duerchgelooss ginn."

Lëtzebuerg huet Däitschland en Dënschdeg awer och Merci gesot. Merci fir déi vill Hëllef, déi de Grand-Duché vu Berlin kritt huet, fir elo wärend der Kris Lëtzebuerger ze rapatriéieren, déi am Ausland waren.

E weidere Sujet war d'Migratioun. Nodeems Lëtzebuerg an Däitschland Kanner aus de Flüchtlingscampen op de griicheschen Inselen opgeholl hunn, huet och d'Schwäiz annoncéiert, eng Hand mat unzepaken. Dat wier remarkabel, esou de Jean Asselborn.

"D'Schwäiz huet an der Migratiounsfro der europäescher Unioun méi gehollef wéi munch europäescht Land. Och Länner, déi mat um Dësch souzen a wou och Däitsch geschwat gëtt. Deen éisträichesche Kolleeg huet gesot, politesch géife si dat net richteg fannen, dass dat gemaach géif ginn. Si géifen éischter drop setzen, fir Container a Griicheland ze schécken. Ech hu mer dunn erlaabt awer ze soen, dass wann d'Botschaft déi ass "mir schécken Iech elo Container dohinner" dann heescht dat "Bleift do, wou der sidd a mir kucken, dass der gutt versuergt sidd do". Dat ass, mengen ech, net de Message, deen d'Griichen erwaarden an et ass och guer net de Message, deen een deene Leit, déi Villes matgemaach hunn an e Recht hunn op e mënschewierdegt Liewen, soll ginn, fir deenen ze hëllefen."

Den Heiko Maas huet iwweregens en Dënschdeg och nach seng Kolleegen driwwer informéiert, wou Däitschland mat de Preparatiounen drun ass, fir d'Presidence vun der Europäescher Unioun. Berlin iwwerhëlt déi Presidence den 1. Juli vu Kroatien.

Offiziellt Schreiwes

Jean Asselborn nahm an der Videokonferenz der deutschsprachigen Außenminister am 21. April 2020 teil

Communiqué par: Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten

Auf Einladung seines deutschen Amtskollegen, Bundesaußenminister Heiko Maas, nahm der Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Jean Asselborn, am Dienstag dem 21. April 2020, an einer Videokonferenz der deutschsprachigen Außenminister teil.

Die Videokonferenz, an der ebenfalls die Außenminister Alexander Schallenberg (Österreich), Ignazio Cassis (Schweiz) und Katrin Eggenberger (Liechtenstein) teilnahmen, fand anstelle des traditionellen jährlichen Treffens der Außenminister der fünf Länder statt.

Auf der Agenda der diesjährigen Ausgabe stand vor allem der Umgang mit der COVID-19 Krise. Die fünf Minister hatten einen konstruktiven Austausch über die Notwendigkeit einer abgestimmten Exit-Strategie bei COVID-19 Maßnahmen sowie der Öffnung der Binnengrenzen im Schengenraum. Minister Asselborn bedauerte in diesem Zusammenhang die Schließungen und Kontrollen an den EU-Binnengrenzen und sprach sich für eine schnellstmögliche Wiederherstellung der Personenfreizügigkeit innerhalb des Schengenraumes aus. „Wir sollten vermeiden, dass die aktuelle Situation langfristige Spuren in den Grenzregionen hinterlässt und uns dafür einsetzen, dass die Grenzen unsere Bürger nicht unnötig in ihren Bewegungsabläufen behindern", gab Minister Asselborn zu bedenken. In den kommenden Wochen sollte auf EU-Ebene ein besonderes Merkmal auf die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und die Wiederherstellung des Binnenmarktes gelegt werden.

Mit Bezug auf die konsularische Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern, lobte Jean Asselborn vor allem die gemeinsam organisierten europäischen Rückführungen vieler Touristen und bedankte sich für die wechselseitige Unterstützung unter den deutschsprachigen Partnern. Minister Asselborn erinnerte außerdem daran, dass seit dem Ausbruch der COVID-19-Krise viele der im Ausland studierenden jungen Leute in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind. In diesem Zusammenhang unterstrich er die Notwendigkeit, dass der Transit und die Rückreise der Studenten an ihre Studienorte gewährleistet wird und sprach sich für „einfache und pragmatische Lösungen" aus.

Die Minister tauschten sich auch über Asyl- und Migrationsfragen aus. Minister Asselborn begrüßte in diesem Zusammenhang, dass Deutschland, als zweites Land, unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingsunterbringungen auf den griechischen Inseln aufgenommen hat und drückte die Hoffnung aus, dass zeitnah weitere Länder nachziehen werden. Die Minister waren sich außerdem einig, dass die prekäre Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln einer dringenden Lösung bedarf. Im Hinblick auf die angekündigten Vorschläge der Europäischen Kommission zur Neuausrichtung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems unterstrich Minister Asselborn die Notwendigkeit eines fairen Asylsystems basierend auf Verantwortung und Solidarität.

Im Bereich der internationalen Politik, gingen die fünf Außenminister auf ihre Zusammenarbeit bei den Vereinten Nationen ein.

Abschließend informierte Minister Heiko Maas seine Amtskollegen über den Stand der Vorbereitungen hinsichtlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres.

Das letzte Treffen der deutschsprachigen Außenminister fand auf Einladung von Minister Asselborn am 3 Juli 2019 in Schengen statt.