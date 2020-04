Op engem Dënschdeg, den 23. Abrëll 2019 um 6.01 Auer koum d'Noriicht vum Doud vum fréiere Staatschef, dem Grand-Duc Jean.

Éischte Stiefesdag vum Grand-Duc Jean / Reportage Roy Grotz

De 5. Januar 1921 koum de Grand-Duc als Jean, Benoît, Guillaume, Robert, Antoine, Louis, Marie, Adolphe, Marc d’Aviano de Nassau um Schlass vu Colmer-Bierg op d'Welt. Hie war den eelste Fils vun der Grande-Duchesse Charlotte a vum Prënz Félix de Bourbon de Parme. De Grand-Duc Jean de Luxembourg war deen aachte Groussherzog vu Lëtzebuerg an dat vun 1964 bis d'Joer 2000 a war wärend där Zäit ëmmer ganz beléift beim Lëtzebuerger Vollek.

De Grand-Duc Jean war e Mann, deen ëmmer fir säi Vollek do war, och a schwierege Momenter. Et sief nëmmen un den Zweete Weltkrich erënnert, wéi hien op Säite vun den Alliéierte gekämpft huet. Säi Règne war markéiert duerch eng sëllegen Evenementer an Entwécklungen, d'Lutte géint d'Stolkris an de 70er-Joren, d'Diversifizéierung vun der Industrie zu Lëtzebuerg, den Opbau vun der Finanzplaz an d'Schafe vun den europäeschen Institutiounen hei am Land.

Wärend 36 Joer stoung hien un der Spëtzt vum Land, éier hien de 7. Oktober 2000 vu sengem Fils, dem deemolegen Ierfgroussherzog Henri, um Troun ofgeléist gouf. Déi 36 Joer, déi de Grand-Duc Jean un der Spëtzt vum Land stoung, an och scho virdrun als jonke Prënz an no sengem Règne, huet hie sech ni e Faux-pas geleescht. Hie war een integere Mann an ëmmer neutral géintiwwer de politeschen Evenementer hei am Land.

D'Trauer war grouss, wéi den 23. Abrëll zejoert moies fréi d'Nouvelle vum Doud vum Grand-Duc Jean koum. Hien ass am Alter vun 98 Joer un de Suitte vun enger Longenentzündung gestuerwen.

"Eng grouss Perséinlechkeet huet eis fir ëmmer verlooss, ee Virbild an een Held". D'Reaktiounen op dem laangjärege Staatschef säin Doud waren enorm, verbonne mat villen Emotiounen. E puer Dausend Leit hunn him an den Deeg dono déi lescht Éier erwisen, andeems si viru senger Lued am groussherzogleche Palais defiléiert sinn a sech virun engem grouss Staatsmann vernäipt hunn.

De 4. Mee gouf de Grand-Duc Jean wärend engem emouvante Staatsbegriefnes bäigesat. D'Mass gouf geleet vum Äerzbëschof Jean-Claude Hollerech. De Grand-Duc Jean gouf duerno an der Krypta vun der Kathedral bäigesat.

Joresmass de 7. Mee an der Kathedral

D'Joresmass fir de verstuerwene Grand-Duc ass donneschdes, de 7. Mee – wärend der Oktav – moies um 9.30 Auer an der Kathedral. Si gëtt gehale vu, Kardinol Jean-Claude Hollerech.

Dat huet de Maréchalat de la Cour um Donneschdeg de Moie matgedeelt.

Dës Mass ass ouni Public, gëtt awer op cathol.lu iwwerdroen.

PDF: Schreiwes vum Maréchalat de la Cour

Den Owend um 20 Auer op RTL Zwee: Film "Jean, Grand-Duc vu Lëtzebuerg"

Am Kader vum 50. Troun-Jubiläum vum Grand-Duc Jean hat RTL en eemolegen Documentaire iwwer d'Liewe vum Grand-Duc Jean produzéiert. E Film mat villen Zäit-Dokumenter, mat Biller, déi nach ni gewise goufen, informativ an emotional zugläich, eng Biographie vun engem grousse Monarch, deen eng héich Beléiftheet bei de Lëtzebuerger genoss huet.

RTL rediffuséiert dëse Film um éischte Joresdag vum Doud vum Grand-Duc Jean.