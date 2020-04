Wéi d'Police mellt, wollten Onbekannter géint 3.40 Auer an der Nuecht op e Mëttwoch e Moto zu Mamer an der Areler Strooss klauen.

Wéi et heescht, waren d'Brigange mat enger Camionnette mat belsche Placke bei d'Afaart vum Affer gefuer. De Proprietär ass erausgelaf, wéi e gemierkt huet, wat lass wier. D'Täter sinn doropshin a Richtung Belsch geflücht.

Ee vun de Männer hat eng 3/4 Joggingsbox un an ee Pullover mat Kaputz. Och deen zweeten Täter hat eng Joggingsbox mat Kaputze-Pullover un an eng Kap.



En Dënschdeg krut d'Police géint 16 Auer e Cyclist zu Bech-Maacher gemellt, deen am Zickzack ënnerwee wier. Op der Plaz huet sech de Verdacht vum Alkoholkonsum confirméiert, en Test war positiv. De Mann krut de Permis agezunn an e Protokoll.