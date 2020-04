Wéinst dem Coronavirus leeft och d'Justiz am mode réduit. Vum 4. Mee u sollen d'Geriichter nees méi normal funktionéieren, ënner strikte sanitären Oploen.

Ënner anerem dee Sujet stoung de Mëttwoch de Moien um Ordre du Jour vun der parlamentarescher Justizkommissioun.

Justiz/Reportage Pit Everling

Lues a lues sollen d'Aktivitéiten op de Geriichter nees eropgeschrauft ginn, seet d'Justizministesch Sam Tanson.

"Et gëtt versicht, de Maximum schrëftlech, digital oder via Videokonferenz ze organiséieren. Natierlech gëtt et eng Rëtsch Dossieren, wou dat net méiglech ass."

Vun Ugangs Mee u ginn um Zivil- an um Penalgeriicht nees Audienzen ofgehalen, um Verwaltungsgeriicht ass dat eréischt no der Péngschtvakanz de Fall.

Wichteg Dossieren hätte Prioritéit, am Strofrecht zum Beispill déi vun den Detenuen. Bei den aneren Affäre versicht een, d'Leit fir eng präzis Auerzäit ze ruffen.

"Haut ass et sou: d'Audienze si vun 9 bis 12, jidderee gëtt fir 9 Auer convoquéiert an d'Affäre kommen au fur et à mesure drun. Lo soll gekuckt ginn, do wou et méiglech ass, datt d'Leit e fixe Rendezvous kréien."

D'Ëffentlechkeet vun Audienze misst op alle Fall respektéiert ginn, grad ewéi déi sanitär Reegelen. Wa Plaidoirie gemaach oder Zeie gehéiert ginn, sollen d'Distanze séchergestallt sinn, fir datt an dësem wichtege Moment kee Mondschutz néideg ass.

Bis ewell wier een net an der Situatioun, datt Säll an de Justiz-Gebailechkeeten net grouss genuch wieren.

D'CSV huet dann d'Fro vun den Hochzäite gestallt. Dës mussen nämlech dem Code civil no am Gemengenhaus ofgehale ginn.

"Fir ze erlaben, zum Beispill déi Zeremonie an engem gréissere Festsall ofzehalen, wou mat Sécherheetsofstand méi Hochzäitsgäscht kënnen derbäi sinn, dofir brauch een ee Gesetz. Mir hunn dat gefrot an ech si sécher, datt d'Ministesch mat op dee Wee wëll goen.", seet de Mamer Député-Maire Gilles Roth.

Och soss goufen eng ganz Partie Iwwergangsreegelungen diskutéiert. Wann et zum Beispill bei der Garde vu Kanner zu Sträit kéim, kann e Referee ageschalt ginn, ouni datt déi normal Prozedure mussen duerchlaf ginn. PMEen, déi Schwieregkeete mat Payementer hunn, sollen ënner Ëmstänn e Sursis kënnen ufroen, fir datt d'Detten net exekutéiert ginn.

Ob d'Corona-Kris en Impakt op d'vacances judiciares am Summer wäert hunn, déi Fro ass iwwerdeems nach net gekläert.

D'Justizministesch Sam Tanson ass iwwregens e Samschdeg d'Invitée am Background.