Um Mëttwoch den Owend gouf et 3 Blesséierter bei 3 Accidenter uechter d'Land. Et gouf och e sëllege Bränn.

Tëscht Alzeng a Schlammestee gouf et e Mëttwoch den Owend no 18 Auer en Accident tëscht engem Camion an engem Auto. Eng Persoun gouf verwonnt.

Um Sennengerbierg gouf et géint 20 Auer en Accident mat engem Blesséierten.

An zu Wolz krute sech géint 22.30 AUer zwee Ween ze paken. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.

Eng ganz Rei Bränn an der Natur, respektiv Dreck oder e Container, dee gebrannt hunn, mellt den 112 zanter e Mëttwoch den Owend.