D'Caritas huet en Donneschdeg hire Sozialalmanach presentéiert a fuerdert, dass Wärend der aktueller sanitärer Kris d'Klimakris net vergiess gëtt.

D'Kris hätt gewisen, datt d'Leit hir Verhalensweisen duerchaus ännere kéinten an dat wier och wichteg, fir de Klima ze schützen. Am Virfeld vum Premierminister senger Ried zur Lag vun der Natioun huet déi chrëschtlech Hëllefsorganisatioun eng Bestandsopnam vun der sozialer Situatioun vum Land gemaach. Et géif ee feststellen, datt déi aktuell Kris existéierend Inegalitéite weider verschäerfe kéint.

D'Caritas erwaart sech ënnert anerem vum Premier, Léisungen ze proposéieren, wéi ka verhënnert ginn, datt ëmmer méi Leit an d'Aarmut rutschen, obwuel se schaffe ginn. De Schwéierpunkt vun der Caritas hirem Sozialalmanach, an deem eng ganz Rei verschidden Auteuren zu Wuert kommen, läit beim Thema Alterung vun der Bevëlkerung.