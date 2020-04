Een Déif ass um Mëttwoch an eng Wunneng um 2. Stack agebrach, huet no Wäertsaache gesicht an huet sech onerkannt duerch d'Bascht gemaach.

Am Laf vun der Enquête koum eraus, datt och um 6. Stack op déi nämmlecht Manéier agebrach gouf.