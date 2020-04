Aussergewéinlech Situatioune verlaangen aussergewéinlech Mesuren. Dat ass bis ewell an der Corona-Pandemie schonn a verschidde Beräicher gesot ginn.

Ma och an de Spideeler goufe besonnesch Mesuren ergraff, wéi zum Beispill d'Astelle vun Infirmière-Studenten, déi schonn en éischten Diplom hunn, ma elo awer an hirem éischten oder zweete Joer fir d'Spezialisatioun an der Anästhesie sinn. Wéi hunn déi Fräiwëlleg de leschte Mount erlieft? Mir hunn am Nordspidol zu Ettelbréck 3 bei Studentinnen nogefrot.

Réserve sanitaire CHdN / Rep. Annick Goerens

Fir si war et direkt kloer, dass si sech géinge melle fir ze hëllefen, an zwar do, wou ee gebraucht gëtt, erkläert d'Mina.

Mena, Infirmière, ass am leschte Joer fir Anästhesie: „T'ass fir jiddwereen eng grouss Aufgab, e groussen Challenge, fir derbäi ze sinn. Ech muss awer och soen, dass ech ganz fière sinn, fir dobäi ze sinn, virun allem an dëser Klinik. Ech denken, mir wuessen alleguer an déi Aufgab eran. T'ass wierklech eppes ganz Neies fir eis. D'Aarbecht gefält mer ëmmer nach an ech mengen, ech hu wierklech meng Vocatioun fonnt."

D'Lori gouf Enn Mäerz vum Staat als Infirmière rekrutéiert. Si schafft am Nordspidol op der Net-Covid-Reha-Statioun.

Déi jonk Fra war scho virdrunner hei am Stage. D'Aufgabe wieren gréisstendeels déi nämmlecht bliwwen, ma d'Responsabilitéit ass elo awer eng aner:

Lori, Infirmère, mécht eng Spezialisatioun an der Anästhesie: „Soss hunn ech ëmmer nach en aneren Infirmier gehat, dee mech mat encadréiert huet an och mat mir nom Patient gekuckt huet. Elo bleift dat alles e bëssen op mengen eegene Schëlleren leien. Kloer, ech hunn d'Ekipp hannendrunner, déi och nach ëmmer no mir kuckt an och ëmmer nofreet, ob ech Hëllef brauch. Dat ass alles d'nämmlecht bliwwen."

Och fir d'Infirmière-Studenten op der Covid-Statioun ginn et nei Gewunnechten, déi ee sech muss uneegnen. Ugefaange mat de Sécherheetsmesuren. Ma duerch den Tywek-Kostüm muss een och den Ëmgang mam Patient upassen.

Mina, Infirmière, ass am leschte Joer fir Anästhesie: „Sou Elementer wéi den Toucher, déi mir an der Schoul léieren, also d'Leit upaken, fir eng Kommunikatioun ze ginn, andeems ech den Patient upaken, an zum Beispill eng Kéier un d'Schëller ginn, wat dem Patient och immens Sécherheet gëtt. Wat hei elo duerch de ganze Kostüm an d'Händschen, wat een elo net sou gutt kann eriwwer bréngen. Och eis Gesiichter si vermummt. Ech mengen, dat mécht och eng bestëmmten Angscht bei de Leit. Mä soss huet sech un eiser Fleeg näischt verännert, mir schaffen esou, wéi mir soss och ëmmer geschafft hunn."

Den Ament ginn dräi Patiente mat Covid-19 zu Ettelbréck op der Intensivstatioun traitéiert. Géint hallwer 3 huet d'Jil, och eng Studentin am éischte Joer fir d'Anästhesie, d'Schicht hannert sech an dierf den Tywek-Kostüm ausdoen.

Jil, Infirmière a Studentin: „Et ass ustrengend! Also an deene Ganz-Kierper-Kostümer, dat ass wierklech haart, dat muss ech soen. Wann ee weess, dass ee net drénken dierf, et schweesst een an et strengt ee sech wierklech kierperlech un. Dat ass net ohne muss ech soen."

8 Studenten a Studentinne goufe fir dës sanitär Kris am Nordspidol agestallt. Et géing ee vill „Merci" gesot kréien, fënnt d'Lori, besonnesch op de soziale Medien. D'Infirmière hofft awer, dass dat och no der Pandemie net vergiess gëtt.

„Et ass kee Geheimnis, dass mir eis an eiser Formatioun méi Input wënschen an och schonn zanter Joren eis de Bachelor wënschen, an ech wär ganz frou, wann dat herno och als Merci géif duerchgesat ginn."

Am Ganzen hate sech 2.400 Volontairen a ronn 8.100 Professioneller aus dem Gesondheetssecteur op GovJobs gemellt, fir am Kampf géint d'Pandemie ze hëllefen.