Wéinst dem Coronavirus wäert d'Challenge awer ënnert anerer Form duerchgefouert ginn.

Den CNC 2020 wäert awer keng Kompetitioun sinn, mä et wëll een éischter d'Biodiversitéit an eisen Haiser, Appartementer, Balconen a Gäert ervirhiewen. Domadder wëll een d'Mesurë vun der Regierung respektéieren an d'Leit musse sech net ze vill deplacéieren, fir flott Impressiounen anzefänken.

PDF: All d'Detailer zu der City Nature Challenge 2020

De Communiqué

Malgré la crise du coronavirus, le City Nature Challenge 2020 aura bien lieu du 24 au 27 avril, mais sous une forme allégée.

Au vu de la pandémie COVID-19, le CNC ne sera pas une compétition cette année. Nous voulons plutôt mettre en avant l’esprit collaboratif du CNC et honorer la nature proche de nous en enregistrant la biodiversité dans nos maisons, appartements, balcons et jardins.

Ainsi nous demandons à tous les participants de suivre les directives de santé publique fournies par le gouvernement. En effet, pour explorer la biodiversité sauvage il ne faut pas aller chercher loin !

Voici quelques pistes :

Cherchez des araignées ou des insectes dans votre maison ou appartement

Cherchez des plantes et champignons sauvages qui poussent dans votre jardin ou jardinet ou des petits animaux qui y vivent.

Soulevez des pierres ou morceaux de bois pour détecter les insectes, mollusques ou araignées qui s’y cachent

Installez vous au bord de votre fenêtre ou sur le balcon et observez les oiseaux et insectes qui passent. Vous pouvez aussi enregistrer les chants des oiseaux si vous neles voyez pas.

Si vous avez une lampe dehors vous pouvez l’allumer et observer les mottes et autres insectes de nuits qui sont attirés par la lumière.

N’enregistrez pas les animaux domestiques ou plantes d’intérieur ou les légumes devotre jardin.

C’est en 2019 que le Musée national d’histoire naturelle a participé pour la première fois à cette compétition intervilles. Le City Nature Challenge est une initiative qui rassemble plus de 200 villes du monde entier dans un concours avec le but d’observer le plus d’espèces sauvages pendant les quatre jours du 24 au 27 avril 2020. Le but de ce challenge est de sensibiliser les habitants à la biodiversité de leur ville en y photographiant et en rassemblant leurs observations sur la plateforme iNaturalist.org. Chaque personne intéressée peut participer en installant l’application gratuite iNaturalist (iOS et Android) sur un smartphone et en y téléchargeant des photos d’espèces sauvages (animaux, plantes ou champignons). Le Musée national d’histoire naturelle organise le concours et la collecte tout comme il, valide et analyse les données. L’édition de 2019 avait ainsi rassemblé 419 participants qui ont effectué 8.222 observations de 961 espèces différentes (Voir les résultats sur iNaturalist).

Lancé en 2016 par le Natural History Museum of Los Angeles County (NHMLA) et la California Academy of Sciences (CAS) de San Francisco, le concours comptait en 2018 déjà 68 villes du monde entier. Les participants ont ajouté plus de 400 000 observations de la nature à iNaturalist, et les scientifiques continuent d’utiliser ces données pour comprendre et conserver la faune urbaine. Avec plus de 200 villes inscrites en 2020, le concours prend de l’ampleur et les organisateurs estiment que 750 000 observations seront faites par plus de 25 000 personnes.