Ënnert aneren dat gouf e Freideg de Moie bei enger Reunioun vum Educatiounsministère an dem Gemengesyndikat Syvicol festgehalen.

Fir d’Kanner wier d'Droen vun deene ronnen Halsdicher méi sënnvoll, wéi déi Ee-Wee-Masken, déi dës Woch un d'Stéit verdeelt gi sinn an déi bei hinne séier rutsche kéinten, esou de Syvicol-President Emile Eicher.

"Et ass jo elo esou, datt de Ministère och bereet ass, fir de Leit Buffen ze ginn. Mir wäerten dann zesumme mam CGDIS suergen, datt d'Kanner déi och kréien, datt si se schonn am Bus kréien, wa se den éischten Dag an d'Schoul kommen, de Recht an der Schoul verdeelt gëtt, fir datt se vun Ufank u protegéiert sinn. Well d'Reegel ass jo déi, wann ee sech méi no wéi 2 Meter oder annerhallwe Meter kënnt, e Mondschutz soll hunn, dat mussen d'Gemenge garantéieren."

Den Emile Eicher

Et wier een den Ament nach am Gaangen ze kucken, wéi d'Schoul an deene verschiddene Gemenge kann am Respekt vun den Hygiènesmesuren organiséiert ginn, esou den Emile Eicher, do kéinten och zum Beispill Kantinnen oder Turnhalen ëmfunctionéiert ginn.

Den Educatiounsminister Claude Meisch huet iwwerdeems annoncéiert, datt géif no Léisunge gesicht gi fir Familljen, an deenen et eng vulnerabel Persoun gëtt, datt d'Schüler an deem Fall weider op Distanz kënnen enseignéiert ginn. Dat gëllt natierlech och fir Enseignanten a Schüler, déi selwer vulnerabel sinn.