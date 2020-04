Wéi d'Police e Freideg an engem Schreiwes matdeelt, goufen an de leschte 5 Wochen iwwer 5.000 Kontrolle gemaach, fir ze kucken, ob d'Mesuren agehale ginn.

Zanter dem Reglement vum 18. Mäerz mussen eng ganz Rëtsch Sécherheetsmesuren am Kampf géint de Coronavirus agehale ginn. Zanterhier huet d'Police uechtert d'ganz Land kontrolléiert, ob dës och vun de Leit respektéiert ginn.

An der Moyenne goufe bis den 20. Abrëll ronn 1.000 Kontrollen d'Woch gemaach, respektiv 140 den Dag. Et goufen 1.600 Avertissements taxés, well Leit sech net un d'Reegele gehalen hunn. Derbäi komme 60 Protokoller, well zum Beispill Geschäfter oder Chantieren ophaten.

Wéi de François Bausch schonn en Donneschdeg annoncéiert hat, solle vun nächster Woch u verstäerkt Kontrollen op Schantercher gemaach ginn. Do soll da gekuckt ginn, ob d'Leit sech un d'Maskeflicht halen.

3 Aarbechter op engem Schantjen zu Esch / Boulevard Pierre Dupong / © RTL Mobile Reporter

Schreiwes vun der Police

Lutte contre le Covid-19 : bilan intermédiaire des contrôles de la Police

Dans le contexte des mesures mises en place par le gouvernement dans l'intérêt de la sécurité et du bien-être de toutes et de tous, la Police est chargée d'effectuer des contrôles pour vérifier le respect et l'exécution de celles-ci.

Depuis l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Police a procédé à plus de 5.000 contrôles à travers le pays. Ceci correspond à une moyenne de 1.000 contrôles par semaine ou 140 par jour pour le respect et l'exécution des mesures prévues (état de la situation : 20.04.2020).

En début de la période de confinement, les contrôles se concentraient avant tout sur les limitations des déplacements sur la voie publique. À cet effet, ils ont eu lieu notamment sur les principaux axes routiers. Les rassemblements de personnes qui ne cohabitent pas furent aussi au focus des agents de police.

Depuis cette semaine, la Police veille au respect d'une mesure supplémentaire décidée par le gouvernement, à savoir le port du masque qui est obligatoire depuis le 20 avril pour les activités et services autorisés si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée respectivement dans les transports publics et pour les activités qui accueillent le public.

Dans le cadre du règlement grand-ducal précité, la Police a émis environ 1.600 avertissements taxés au cours des 5 dernières semaines, principalement en raison d'infractions relatives à l'article 1 du règlement grand-ducal.

De plus quelque 60 procès-verbaux furent dressés pour non-respect des mesures par des magasins, cafés ou chantiers respectivement en raison de fêtes privées rassemblant des personnes qui ne cohabitaient pas.

Le nombre d'avertissements taxés émis dans le cadre du port du masque n'est pas encore disponible. En effet, la Police veille dans une première phase à informer et à sensibiliser les personnes qui ne respectent pas les nouvelles mesures.