Op der Säit vum Informatiouns- a Präventiounscenter vun der Ligue fënnt een déi néideg Informatiounen iwwert déi mental Gesondheet wärend der Kris.

Eng speziell Rubrik gëtt et elo och fir d’Leit, déi a Santésberuffer schaffen an den Ament jo besonnesch gefuerdert sinn. Tëscht dem 8. an dem 23. Abrëll gouf de Site iwwregens iwwer 6000 Mol besicht.

PDF: Schreiwes vum Centre d’information et prévention de la Ligue