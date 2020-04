Zënter dem 16. Mäerz an nach bis de 4. Mee sinn d'Grenze mat Däitschland zou, ausser fir Frontaliere mat enger "Meldebescheinigung".

Déi däitsch Police huet aus dem Grond elo en Appell un all déi Schüler oder aner Pendler, déi déi nächst Woch an eng Schoul déi Säit der Grenz ginn, fir bei der Schoul eng "Schüler-Pendlerbescheinigung" unzefroen an déi beim Areese prett ze hunn.