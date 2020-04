Dat huet de Verwaltungsrot un Freideg esou acceptéiert.

Matzen an der Corona-Kris, ënnert där den Ament jo och d’Luxair fatzeg ze leiden huet, op d’mannst wat den Persounen-Transport ugeet, ass et d’Annonce, dass de Generaldirekter Adrien Ney op den 1. Juni wäert an d‘Pensioun goen.

Den Adrien Ney war zanter 15 Joer beim Luxair-Grupp aktiv a kritt am Mee 63 Joer.

Iwwert e Successeur gouf bis ewell nach näischt gesot.

Den Datum vum Depart vum Generaldirekter fält iwwregens zesumme mat der provisorescher Relance vum Fluchbetrib bei der Luxair um Päischtweekend.

Hei d'Schreiwes:

M. Adrien Ney annonce son départ à la retraite

Lors du Conseil d’Administration du 24 avril 2020, Monsieur Adrien NEY nous a informés de son intention de faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er juin 2020.

Monsieur Adrien NEY aura 63 ans en mai prochain. LuxairGroup est conscient que la situation post-crise sera manifestement différente de celle avant la crise, et que des décisions importantes qui impacteront l’entreprise à moyen terme et à long terme devront être prises.

Suite au départ à la retraite de Monsieur Adrien NEY, il semble approprié à LuxairGroup que ces décisions soient prises ensemble avec un nouveau Directeur Général.

Nous tenons à remercier Monsieur Adrien NEY pour les 15 ans d’engagement professionnel au service de LuxairGroup, et nous lui souhaitons une retraite agréable et sereine.