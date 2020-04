E Freideg de Mëtteg ass an engem Eefamilljenhaus zu Mënsbech am Schlasswee e Feier ausgebrach.

D'Police an d'Pompjeeë vun Nidderaanwen, Mënsbech an aus der Stad goufen op d'Plaz geruff. Wéi et vum CGDIS heescht, wier kee blesséiert ginn.