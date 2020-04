Et wier éischter e Rapport vum Status Quo mat techneschen Informatioune gewiescht, ewéi en Ausbléck no vir, esou en enttäuschte Sven Clement

E Freideg de Mëtteg huet d'Regierung eng weider Kéier de Chamberbüro iwwert d'Corona-Situatioun informéiert.

Ënner anerem goung et ëm déi weider Organisatioun vum Déconfinement. Konkret Etappen oder Datume goufen awer keng annoncéiert, sou de Sven Clement am RTL-Interview.

Den Deputéierte vun de Pirate sot sech no der Reunioun virun allem verwonnert driwwer, mat wat fir engen Donnéeën hei Decisioune geholl ginn .

Extrait Sven Clement

D'Entscheedunge ginn op enger relativ dënner Datebasis geholl. Déi eenzeg Donnée wieren d'Zuele vun den Infektiounen an d'Occupatioun vun de Spidolsbetter. Dat wier verwonnerlech, well d'Uni Lëtzebuerg Etüde gemaach hätt a well eng Rëtsch Ministère sech vu Berodungsentreprisë consultéiere gelooss hätten.



Allgemeng sot de Sven Clement sech no der dach laanger Reunioun enttäuscht. Et wier éischter e Rapport vum Status Quo mat techneschen Informatioune gewiescht, ewéi en Ausbléck no vir.