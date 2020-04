Géint 4 Auer e Sonndeg de Moien ass en Automobilist opgefall, deen zu Esch an der Rue du Fossé säi Gefier zimmlech opfälleg gelenkt huet.

D'Police huet de Mann ugehalen a kontrolléiert. Hien hat ze déif an d'Glas gekuckt, säi Führerschäin huet hie missten ofginn.

Da koum et am Laf vum Samschdeg direkt zu 4 Accidenter mat engem Zweerieder. Zu Bouneweg war e Mann mat sengem Scooter op sengem eegenen Terrain gefall. Hie gouf liicht blesséiert a koum an d'Spidol. Zu Bieles war dann op der regulärer Strooss e Mann mat sengem Moto gefall. Hie koum fir eng Kontroll an d'Klinik.

Zu Stroossen war en Cyclistin gefall, wéi si probéiert huet, mam Vëlo vun der Strooss op de Trottoire ze fueren, si gouf dobäi blesséiert. An zu Nouspelt hat e Motocyclist, dee vu Kielen aus op Nouspelt gefuer ass, an der Rue de Kehlen eng Verkéiersinsel ze pake kritt. De Mann ass dobäi gefall an huet och an d'Spidol misste bruecht ginn.