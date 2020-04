D'Kris wäert laang daueren. Eng nei Persoun soll dofir d’Decisioune fir d’Zukunft begleeden.

Matten an der Corona-Kris geet den Adrien Ney. D'Decisioun fir an d'Pensioun ze goen, wier scho méi laang geholl ginn, seet den Directeur sortant vum Luxair Group am RTL-Interview. Den Depart wier seng eegen Entscheedung. Et wier keen Drock op hie gemaach ginn an d'Relatioun mam Verwaltungsrot wier ganz gutt, sou de geschwënn 63 Joer ale Luxair-Generaldirekter.

An dëser schwiereger Situatioun wier et un enger neier Persoun, fir d'Weiche fir déi nächst Joren ze stellen. Adrien Ney: "Ech si lo 15 Joer hei. Wat dëst Joer wichteg war: mir hunn d'Clienten zeréckbruecht, d'Operatioune stabiliséiert an Télétravail organiséiert. Déi Kris wäert vill méi laang daueren, wéi mer alleguer mengen, fir d'Aviatioun a fir den Tourismus. Ech fannen et richteg, datt déi Decisioune vun enger Persoun geholl ginn, déi dës och déi nächst Jore ka begleeden, an dat ass bei mir wéinst mengem Alter bestëmmt net de Fall."

Extrait Adrien Ney

D'Luxair wier duerch déi verschidde Standbee gutt opgestallt, och wann de Volet Cargo déi aner Aktivitéiten den Ament sécher net erausgerappt kritt. E Sozialplang bei der Luxair wier allzäit den Ament net virgesinn, verséchert den Nach-Direkter.

Et hofft een, datt am Juni nees ka geflu ginn. Et misst ee kleng ufänken an et wäert een déi Reglementer applizéieren, déi nach vun den zoustännegen Autoritéite wäerten annoncéiert ginn, dozou kéint zum Beispill eng Masken-Obligatioun fir d'Passagéier gehéieren.

Prognose fir d'Zukunft wieren allgemeng schwiereg, sou nach den Adrien Ney. Et géing een d'Situatioun beim Luxair Grupp permanent analyséieren an evaluéieren. Eng ganz wichteg Fro wier déi, wéi de Konsument sech no der Kris wäert verhalen.