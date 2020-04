Zwar sinn am Dräi-Länner-Eck d’Wënzerbetriber net zougemaach ginn, ma di sanitär Kris, déi nach ëmmer unhëlt, mécht hinnen ëmmer méi Suergen.

Och wa si finanziell Ënnerstëtzung vum Staat versprach kruten, hunn déi 280 Lëtzebuerger Wënzer scho méi wéi 50% vun hirem Chiffre d’Affaires verluer.

De Wäintourimus ass komplett agefall, sief op Säite vu Lëtzebuerg, wéi och op de Grenzen a Frankräich an an Däitschland. D’Betriber hu Schwieregkeeten, sech iwwer Waasser ze halen an d’Aarbechtsplazen an hirem Betrib ze garantéieren.

Dobäi kënnt, dass verschidde Lëtzebuerger Wënzer och Wéngerten iwwert der Grenz hunn. An déi all Dag mussen ze passéieren, ass net ëmmer sou evident.

Suerge mécht hinnen och, dass duerch d'Zoumaache vun de Restauranten a Baren, e ganz groussen Deel vun hire Wäiner net verkaf ginn an elo dofir am Keller leien. Ma einfach esou mat der Produktioun ophalen, kéint een och net.