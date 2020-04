Aussoe vum Staatsminister Xavier Bettel an der geschriwwener Press suerge weider fir Onrou bei der Oppositioun...

Wéi de Staatsminister an engem Wort-Interview gefrot gi war, wéi dann d'Task-Forcen zesummegesat sinn, déi d'Regierung fir d'Exit-Strategie beroden, huet de Premier keng Nimm wollten nennen, dat mam Verweis op de Schutz vun de perséinlechen Donnéeën.

D'ADR freet sech an enger parlamentarescher Fro, wéi et mat der Transparenz steet, an datt d'Leit dach wuel e Recht drop hätten, fir gewuer ze ginn, wéi eng Interessegruppen eventuell kéinten en direkten Afloss op d'Decisioune vun der Regierung hunn.

Konkret freet de Fernand Katheiser, wéi eng Berodungsgremien an Task-Forces et ginn, wien do dra sëtzt an op do och Vertrieder vun de "Big 4"-Consulting- an Auditfirmen derbäi sinn.

Identesch Froe stellen och d'Deputéiert David Wagner a Marc Baum vun Déi Lénk, déi souguer eng urgent parlamentaresch Fro un de Staatsminister duerfir lancéieren. D'Deputéiert froen, op wéi eng legal Basis sech de Xavier Bettel berifft, fir ze refuséieren, fir Nimm ze nennen.

Weider ass et d'Fro un d'Regierung, op dëse Refus net kéint als uerg Behënnerung vun der Kontroll-Funktioun vun der Chamber op d'Exekutiv ugesi ginn, respektiv net eng Entrave fir d'Pressefräiheet géif duerstellen.

De Marc Baum an den David Wagner froen duerfir d'direkt Publikatioun vun de Membere vun den Task-Forces a wéi dës Leit erausgesicht goufen.

Och an eiser Emissioun Background virun 3 Deeg war d'Justizministesch op dës Problematik ugeschwat ginn. D'Sam Tanson huet an deem Gespréich versprach, d'Nofroe mat an d'Regierung ze huelen a fir Transparenz ze suergen:

Sam Tanson iwwert d'Task-Force

E Méindeg war iwwerdeem de Regierungsrot beieneen. En Dënschdeg stinn iwwerdeem d'Ministere Bettel a Lenert den Deputéierte vum Büro an der Chamberpresidentekonferenz Ried an Äntwert.