D'Schüler vun de Première sollen dierfe wielen, ob se d'nächst Woch an d'Schoul ginn oder net.

Dat fuerderen national Bildungsvertrieder an engem gemeinsame Communiqué. Et sinn dat d'Acen, d'Agess, d'Apess, d'Cnel, d'Féduse, den SEW an d'Unel.

De Minister Claude Meisch gëtt derzou opgeruff, de Primaner de Choix ze loossen, ob se sou kuerz virum Examen nees an d'Schoul wëlle goen oder net.

PDF: Schreiwes vun den nationale Bildungsvertrieder